أبرز عناوين "الخليج 365" الفترة المسائية لهذا اليوم.. تعرف عليها

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عدن - ياسمين عبد الله التهامي - السبت 4 يوليه 2020 عدن - الخليج 365 ينشر "الخليج 365" عناوين أهم وأبرز الأخبار المتعلقة بالشأن اليمني لمساء هذا اليوم السبت الموافق 4 يوليو 2020 وهي كالتالي :

الجامعة العربية تدين هجمات الميليشيات الحوثية بالطائرات المسيرة ضد الأراضي السعودية https://www.elyamnelaraby.com/488623/ المشتركة تخمد مصادر نيران حوثية استهدفت شرق الحديدة https://www.elyamnelaraby.com/488637/ أفراد الشرطة العسكرية لألوية العمالقة يشترون المستلزمات الدراسية للأطفال في الحيمة https://www.elyamnelaraby.com/488647/ تعرف على الطقس المتوقع خلال الـ24ـساعة القادمة https://www.elyamnelaraby.com/488648/ عاجل.. إسقاط طائرة مسيرة لمليشيا الحوثي في صرواح غرب مأرب https://www.elyamnelaraby.com/488655/ الحكومة الشرعية تدعو مجلس الأمن للتدخل لإنهاء أزمة ناقلة «صافر» https://www.elyamnelaraby.com/488656/ البحسني يطالب رئيس الجمهورية بمحاسبة الحضرمي (وثيقة) https://www.elyamnelaraby.com/488665/ Advertisements وزير الصحة يوجه برفع جاهزية المرافق الصحية لمواجهة المنخفض الجوي https://www.elyamnelaraby.com/488674 فتح يوجه السلطات المحلية بأخذ الاحتياطات تحسباً للمنخفض المداري https://www.elyamnelaraby.com/488682/ غريفيث يناقش خطته المعدلة للسلام مع الحوثيين https://www.elyamnelaraby.com/488684/ تحركات مشبوهة لإخوان تعز في مسعى لتفجير الوضع في التربة https://www.elyamnelaraby.com/488685/ القوات الشرعية تتقدم في قانية وخسائر فادحة في صفوف مليشيا الحوثي https://www.elyamnelaraby.com/488707/ شاهد .. جاسوس قطر يكشف الدور التخريبي للدوحة في المنطقة العربية واليمن https://www.elyamnelaraby.com/488709/ تسجيل 8 إصابة جديدة بفيروس كورونا في المناطق المحررة https://www.elyamnelaraby.com/488710/ قيادي حوثي يعدم 3 من المهمشين بعد رفضهم الإستجابة مبادرة "أحفاد بلال" https://www.elyamnelaraby.com/488718/

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