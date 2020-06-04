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الحوثيون يتسببون في وفاة المصابين بكورونا بسبب التجارب الفاشلة عليهم لاكتشاف العلاج

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يزيد بن سلمان - شبوة - كشفت مصادر طبية عن إجراء الميليشيا الحوثية عدة تجارب على مصابين بفيروس بهدف اكتشاف علاج للوباء على حساب المرضى .

وقالت المصادر " للمشهد اليمني " إن الحوثيين قاموا بإجراء عدة تجارب على مصابين بفيروس كورونا وهو ماتسبب في وفاة بعض المرضى بعد التعامل معاهم كفئران للوصول إلى علاج .

وأضافت المصادر أن الحوثيين كثفوا من تجاربهم في الفترة الأخيرة على المرضى وتم توزيع أدوية على جميع المرضى بفيروس كورونا في مستشفى الكويت.

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وأوضحت المصادر أن هذه التجارب والتي باتت تعرف باسم " إبرة الرحمة ".

هذا وأعلن وزير الصحة التابع للمليشيا الحوثية طه المتوكل عن قرب التوصل إلى علاج لفيروس كورونا وقوبل تصريحه بسخرية من قبل الرأي العام المحلي وسيطرت السخرية على غالبية المنشورات في شبكات التواصل الإجتماعي .

الجدير ذكره أن المليشيا خصصت مستشفيات للحجر الصحي لقيادة المليشيا والعناصر المنتمية للسلالة مثل موفمبيك وغيره من المباني بالإضافة إلى حجز غرف في المستشفيات الحكومية لصالحهم وتم تخصيص كوادر طبيه وتخزين أدوية لصالح السلالة بينما يتم إجراء التجارب على اليمنيين .

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على انباء عدن وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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