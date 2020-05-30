شكرا لبحثكم عن خبر حقيقة وفاة الفنانة اليمنية الكبيرة أمل كعدل والان مع التفاصيل

يزيد بن سلمان - شبوة - نفت الفنانة اليمنية الكبيرة امل كعدل الاشاعات التي تحدثت عن وفاتها. وقالت الفنانة امل كعدل انها بخير وبصحة وعافية والاشاعات التي يتم تداولها بشان وفاتها لا اساس لها من الصحة. ودعت كعدل الجميع الى عدم تداول الشائعات التي تتحدث عن وفاتها مطمئنة محبيها بانها بخير . وكان قد تداول نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي شائعة وفاة الفنانة امل كعدل بسبب الحميات المنتشرة في عدن .

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