شكرا لبحثكم عن خبر عاجل : السعودية تحذر من هذا الأمر و تعتبره أخطر من "كورونا" والان مع التفاصيل

يزيد بن سلمان - شبوة - حذرت المملكة العربية السعودية، اليوم الثلاثاء، مواطنيها من تداول الشائعات بشأن كورونا؛ مؤكدة أن نشر الشائعات أخطر من تفشي الفيروس.

ووفقا لـ "العربية"، قالت وزارة الصحة السعودية، في مؤتمرها الصحفي اليومي حول كورونا، إنه لم يتم رصد أي حالة إصابة بالفيروس المستجد في المدارس.

وأضافت أن جميع المصابين بفيروس كورونا في البلاد في حالة مستقرة ماعدا حالة واحدة؛ مشيرة إلى أن هناك تجارب عدة على اللقاحات لكن لا عقار محددا حتى الآن. وأكدت الوزارة السعودية مجددا على ضرورة تجنب التجمعات الكبيرة للحد من انتشار الفيروس. Advertisements وقد أعلنت وزارة الصحة السعودية، امس الاثنين، تسجيل 15 حالة إصابة جديدة بفيروس "كورونا" الجديد (كوفيد 19). وقالت الوزارة إن الحالة الأولى لمواطنة قادمة من إسبانيا؛ وهي معزولة بمنشأة صحية في الظهران، بينما الحالة الثانية لمواطنة مخالطة لحالة سابقة؛ وهي معزولة بمنشأة صحية في القطيف . وذكرت وزارة الصحة أن العدد الإجمالي للإصابات وصل إلى 133 حالة، كان قد تعافى منها 6 حالات، وبقية الحالات تخضع للرعاية الصحية في العزل الصحي.

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