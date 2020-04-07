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صنعاء - ياسمين الخيامي - وردنا الان.. “صورة” تكشف تفاصيل جديدة في واقعة خاطفة الدمام.. مَن الرجل “أبو شماغ”؟.. شاهد

نشر أبو طلال الحمراني، الصحفي المتخصص في الشؤون الأمنية، صورة، قال إن أحد المخطوفين نشرها.

وأضاف “الحمراني” في تعليقه على الصورة: طبعا الأطفال عرفناهم، وأنتم راح تعرفون الرجل أبو شماغ اللي حاضن “الخنيزي” تعتقدون، ليش ما سأل هذول الأطفال من وين جابتهم “مريم” خاطفة الدمام.

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وتابع: على فكرة الصورة من زمان عندي ورفضت أنزلها، لكن ما دام أحدهم نشرها فهي مسموحه لكم.

وأثارت قضية خاطفة الدمام الرأي العام في السعودية، بعد العثور على عدد من المخطوفين بحوزة “مريم” وتم التعرف على ذويهم بعد تطابق الحمض النووي.