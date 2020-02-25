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تفاصيل تشييع ودفن جثمان الرئيس المصري الأسبق حسني مبارك

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عدن - ياسمين التهامي - تفاصيل تشييع ودفن جثمان الرئيس المصري الأسبق حسني مبارك

قررت أسرة الرئيس المصري الأسبق، محمد حسني مبارك، تأجيل تشييع جثمانه إلى يوم غد الأربعاء وذلك لإنهاء الترتيبات الخاصة بالجنازة العسكرية المقرر إقامتها له بمسجد ”المشير طنطاوي“ بمنطقة التجمع الخامس بالقاهرة.

وقال مصدر مطلع لـ“إرم نيوز“ إن ”جثمان حسني مبارك لن يخرج اليوم من المستشفى حيث توافدت العديد من الشخصيات رفيعة المستوى ورجال الأمن الوطني للوقوف على الترتيبات النهائية للجنازة“.

 

 

جديد اب برس

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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وبشأن مكان الدفن، سيكون في مدفن له ملاصق لمدفن عائلة أسرته، بجوار كلية البنات في مصر الجديدة.

ومدفن أسرة الرئيس مبارك مقام على مساحة كبيرة تقترب من ألف متر، حيث خصصت غرفة الدفن بمساحة قرابة 100 متر، وبها 15 درجة سلم، إلى جانب إنشائها بالرخام المستورد، وتجهيزها على درجة عالية، وتطل أسوار المدفن على الشارع الرئيس في المنطقة المقام عليها.

وغيب الموت الرئيس المصري الأسبق محمد حسني مبارك، يوم الثلاثاء، عن عمر ناهز الـ 91 عاما، بعد معاناة طويلة مع المرض، رقد في أواخرها بمستشفى الجلاء العسكري؛ لإزالة ورم بالمعدة، وكان قبلها قد اعتزل الظهور والحديث لفترة كبيرة

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على إب برس وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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