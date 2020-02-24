شكرا لبحثكم عن خبر ورد الان " شمس الدين شرف الدين " مفتي الديار الحوثي يخرج إلى دولة عربية أخرى أمام أعين الشرعية .. وسط سخرية واسعة على منصات التواصل الاجتماعي. والان مع التفاصيل

يزيد بن سلمان - شبوة - قالت مصادر مطلعة، أن مسؤول حوثي رفيع شارك بمؤتمر ديني في العراق، بعد سفره عبر المحافظات الواقعة تحت سيطرة الحكومة اليمنية المعترف بها.

وقالت المصادر لـ ” المشهد اليمني ” أن شمس الدين شرف الدين، المعين مفتيا للديار اليمنية من قبل المليشيا الحوثية، شارك في مؤتمر الاتحاد العالمي لما يسمى بعلماء المقاومة في العراق.

وزعم شرف الدين أن الأمريكيون خرجوا من اليمن خائبين عندما سمعوا اقتراب مسلحي الحوثي من سفارتهم في صنعاء؛ حد زعمه.

وأثار سفر شرف الدين عبر مناطق الشرعية، سخرية واسعة لدى نشطاء اليمن على منصات التواصل الاجتماعي.