مليشيات تابعة للإمارات تقتحم مطار سقطرى وتعبث بمحتوياته (فيديو)

اقتحم مسلحون موالون للإمارات، السبت، مطار سقطرى، في مدينة حديبو عاصمة الجزيرة، وقاموا بالعبث بمحتوياته.
وتداول ناشطون على مواقع التواصل الإجتماعي، صورا ومقاطع فيديوهات لمسلحين تابعين لما يُسمى بـ"الإنتقالي" المدعوم إماراتياً، أثناء مداهمتهم للمطار، وقيامهم بتكسير زجاجة صالة المغادرة".
وأرجع الناشطون السبب في هذا العبث الإماراتي بمحتويات المطار إلى تسهيل هروب مرتزقة تابعين للإمارات، بعضهم مطلوبين للعدالة، بعد ارتكابهم انتهاكات بحق المواطنين".
وبحسب مصادر محلية، فقد قامت الإمارات بإرسال طائرة مستأجرة لتهريب بعض مرتزقتها من الجزيرة.
وتعمل الإمارات منذ سنوات على السيطرة على الجزيرة التي تعد ضمن قائمة التراث العالمي، حيث عملت على إنشاء قوات موالية لها غير خاضعة لسيطرة الحكومة الشرعية.
وكان مسلحون موالون للإمارات قد قاموا الشهر الماضي بمحاولة تنفيذ اعتصام مفتوح أمام السلطة المحلية بالأرخبيل للمطالبة بإقالتها، بعد وقوفها الثابت ضد المحاولات الإماراتية الرامية للسيطرة على الجزيرة.
*لمشاهدة الفيديو شاهد مليشيات تابعة لدولة الامارات تقتحم مطار سقطرى وتقوم بتكسير زجاج صاله المغادرة لتسهيل هروب مرتزقة تابعين لدولة الامارات البعض منهم مطلوب للعدالة، حيث قامت الامارات بإرسال طائرة مستأجرة لتهريب بعض مرتزقتها .#سلاح_الانتقالي_يعيق_السلام pic.twitter.com/ojTHJTTTcE
شاهد مليشيات تابعة لدولة الامارات تقتحم مطار سقطرى وتقوم بتكسير زجاج صاله المغادرة لتسهيل هروب مرتزقة تابعين لدولة الامارات البعض منهم مطلوب للعدالة، حيث قامت الامارات بإرسال طائرة مستأجرة لتهريب بعض مرتزقتها .#سلاح_الانتقالي_يعيق_السلام pic.twitter.com/ojTHJTTTcE— مختار الرحبي (@alrahbi5) December 14, 2019
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