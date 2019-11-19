المجلس الإنتقالي يستعد لإحياء ذكرى الإستقلال الوطني 30 نوفمبر

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الثلاثاء 19 نوفمبر 2019

الخليج 365

تستعد الدائرة الثقافية بالأمانة العامة لهيئة رئاسة المجلس الانتقالي الجنوبي للاحتفاء بذكرى الاستقلال المجيد في 30 من نوفمبر القادم.



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وقال رئيس الدائرة الثقافية عمرو عقيل، إن برنامج الحفل، سيتضمن كرنفالاً فنياً ستشارك فيه الفرقة النحاسية برفقة فرقة عسكرية رمزية ومجموعة من البراعم إضافة إلى فرق شعبية من مختلف المحافظات تستعرض رقصات شعبية تعبر من خلالها عن الموروث الثقافي لكل محافظات الجنوب، وستجوب القافلة شارع المعلا العريق لتنهي مسيرها برقصة الليوة الشعبية .

وأضاف عقيل:"إن الأمانة العامة لهيئة رئاسة المجلس الانتقالي ممثلة بدائرتها الثقافية، عكفت خلال الفترة الفائتة على الإعداد للاحتفال بذكرى الاستقلال بالشكل الذي يليق بالمناسبة بمكانتها في قلوب الجنوبيين".

واكد عقيل "إن ذكرى الاستقلال عزيزة على قلب كل جنوبي مؤمن بقضية شعبه وحقه في نيل استقلاله واستعادة دولته".