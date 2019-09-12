شكرا لبحثكم عن خبر قناة المليشيات تعترف بالوصول الى عمق مـأرب لتصفية قاتل الحـوثي ورفيقه والان مع التفاصيل

يزيد بن سلمان - شبوة - اعترفت مليشيات الحوثي بتصفية محمد علي قايد ضاوي (54 عاما) الذي اتهمته بالمنفذ الرئيس لجريمة اغتيال من اسمتهم بالمجاهدين إبراهيم بدرالدين الحوثي ورفيقه محمد العياني، بعملية أمنية نوعية نُفذت عند الساعة 7:24 من مساء الثلاثاء العاشر من محرم 1441 الموافق 10 أيلول/سبتمبر 2019 في عمق مدينة مأرب" بحسب قناتهم "المسيرة".

وقالت أن العملية الاستخبارية النوعية أتت بعد استكمال إجراءات التحقيق وجمع المعلومات التي توصلت للأشخاص والجهات المشتركة في تنفيذ اغتيال ابراهيم ورفيقه.

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وذكرت أن "تحقيقات الأجهزة الأمنية وما توصلت إليه من معلومات دقيقة أثبتت ارتباط ضاوي بتصفية الحوثي ورفيقه العياني.

ولم تعلق اي جهة رسمية في عاصمة الاخوان مأرب على ما اوردته عن عملية التصفية .