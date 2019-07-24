شكرا لقرائتكم خبر عن عاجل : سماع دوي انفجارات في العاصمة صنعاء والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - افادت مصادر محلية بالعاصمة صنعاء عن سماع اصوات انفجارات قبل لحظات في شمال العاصمة صنعاء وقالت المصادر للمشهد اليمني ان انفجارا ناتج عن غارة جوية استهدفت مخازن اسلحة في جبل الحفاء وقالت المصادر ان اصوات الانفجارات استمرت مايقارب لنصف ساعة قبل ان تهدأ ويشن التحالف العربي بين الحين والاخر غارات تستهدف مناطق بالعاصمة صنعاء تخفي فيها المليشيا الحوثية اسلحة ومتفجرات

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