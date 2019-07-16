حملة تثقيفية بحضرموت في تعزيز السلوكيات المنقذة للحياة

واصل مكتب وزارة الصحة العامة والسكان بساحل حضرموت، الإثنين، الحملة التثقيفية الشاملة في تعزيز السلوكيات المنقذة للحياة في منطقة الخشعة والمناطق المجاورة بمديرية حجر.

وشكلت الحملة، توزيع المواد التثقيفية ومواد النظافة وتوزيع الكلور المنزلي مع شرح الية استخدامه للمواطنين وتوزيع محلول الارواء وشرح آلية تحضيره .

وأكد الدكتور رياض حبور الجريري مدير عام الصحة بساحل حضرموت، أن الحملة تأتي نتيجة لمؤشرات الترصد بصحة حضرموت الذي أكدت وجود حالات كوليرا في منطقة الخشعة والتي بلغت 4حالات سببها مياه الشرب الملوثة.

وأفاد الدكتور الجريري أنه تم النزول الميداني إلى منطقة الخشعة وأخذ عينات من مياه الشرب وفحصها مخبريا في مختبرات الصحة العامة المركزية والتي أكدت النتائج تلوثها بالبكتيريا الناقلة للكوليرا، وبناء على ذلك تم التدخل الفوري من قبل فريق الإصحاح بهئية مياه الريف وبدعم من مكتب الصحة بالمحافظة لكلورة مصادر المياه الملوثة في المنطقة واتخاذ الإجراءات اللازمة مع توزيع الكلور على بيوت المواطنين.

من جانبه، أكد خالد الكلدي مدير التثقيف الصحي أن الحملة ستشمل التدريب على السياسة العلاجية للكوليرا المعتمدة عبر منظمة الصحة العالمية مع توزيع شامل لكل بيت من مواد النظافة والكلور المنزلي وكلورة المياه وتوزيع المواد التثقيفية وتستهدف الحملة ايضاً تغيير سلوكيات المواطنين من خلال اللقاءات في المساجد والتجمعات السكانية.