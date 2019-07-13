شكرا لقرائتكم خبر عن اشهر مذيع في قناة الجزيرة "فيصل القاسم" ينتقم لصحفي السعودي "جمال خاشقجي" ويفجر مفاجأ مدوية قبل قليل بشان السعوديين في تركيا .. تفاصيل والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - كشف الإعلامي فيصل القاسم، المذيع بفضائية "الجزيرة" عن موقف يظهر تناقض السعوديين، فعلى الرغم من دعواتهم إلى مقاطعة تركيا لكنهم في الواقع يتصدرون قوائم المسافرين اليها.

ونقل القاسم عبر حسابه على موقع "تويتر" عن وكالة الصحافة الفرنسية: "السعوديون يعشقون الذهاب إلى المطاعم التركية، لكن عندما ينتهون من تناول الطعام، يتسابقون ليكتبوا على تويتر: لا تذهبوا إلى تركيا".

ويتصدر السعوديون، قائمة السياح العرب الذين يزورون تركيا، ويقارب عددهم نصف مليون سائح سنويًا.

Advertisements

وزادت الدعوات لمقاطعة السياحة إلى تركيا في السعودية بشكل لافت بعد مقتل الصحفي السعودي جمال خاشقجي في قنصلية بلاده باسطنبول في أكتوبر الماضي.

وأطلق سعوديون حملة لمقاطعة الرحلات السياحة إلى تركيا على خلفية اتهام ولي العهد السعودي محمد بن سلمان بالتورط فغيب مقتل خاشقجي، الذي كان من أشد معارضيه.