شكرا لقرائتكم خبر عن " "الخليج 365" ينشر اخر تحديث لاسعار صرف الريال اليمني مقابل العملات الأجنبية والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - الريال السعودي : 148 ريال الدرهم الإماراتي : 151ريال الدولار الامريكي : 563 ريال Advertisements اسعار البيع : الريال السعودي :149 ريال الدرهم الإماراتي: 152 ريال الدولار الامريكي :568 ريال

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