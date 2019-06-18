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" "الخليج 365" ينشر اخر تحديث لاسعار صرف الريال اليمني مقابل العملات الأجنبية

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عدن - ياسمين التهامي - الريال السعودي : 148 ريال

الدرهم الإماراتي : 151ريال

الدولار الامريكي : 563 ريال

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اسعار البيع :

الريال السعودي :149 ريال

الدرهم الإماراتي: 152 ريال

الدولار الامريكي :568 ريال

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليمن السعيد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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