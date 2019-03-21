غلاب يكشف عن المسؤل الرئيس في فشل مبادرات السلام باليمن

حمل المحلل السياسي نجيب غلاب، الأمم المتحدة المسؤولية الكاملة لكل ما يحدث في اليمن.

وكت غلاب، في تغريدة له عبر موقع التواصل الاجتماعي، تويتر: "كان تدخل الأمم المتحدة في الملف اليمني لبناء السلام ومساعدة اليمنيين على تنفيذ المبادرة الخليجية"، متابعا: "لا نفعت نعومتها ولا عصى قراراتها ولا حيادها".

واستطرد: "التجربة تقول إن طريقتها في إدارة الملف هي من أوصلتنا إلى وضع الكارثة والمأساة"، مضيفا: "والمؤشرات تقول إن جعبتها مع غريفيث تقود إلى حرب بلا مخرج".