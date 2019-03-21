حمل المحلل السياسي نجيب غلاب، الأمم المتحدة المسؤولية الكاملة لكل ما يحدث في اليمن.
وكت غلاب، في تغريدة له عبر موقع التواصل الاجتماعي، تويتر: "كان تدخل الأمم المتحدة في الملف اليمني لبناء السلام ومساعدة اليمنيين على تنفيذ المبادرة الخليجية"، متابعا: "لا نفعت نعومتها ولا عصى قراراتها ولا حيادها".
واستطرد: "التجربة تقول إن طريقتها في إدارة الملف هي من أوصلتنا إلى وضع الكارثة والمأساة"، مضيفا: "والمؤشرات تقول إن جعبتها مع غريفيث تقود إلى حرب بلا مخرج".
كانت هذه تفاصيل خبر غلاب يكشف عن المسؤل الرئيس في فشل مبادرات السلام باليمن لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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