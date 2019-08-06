شاهد الان بث مباشر كورة اون لاين| مباراة برشلونة وريال مدريد بث مباشر | لايف كورة ستار kora star...

نتابع وإياكم زوارنا من محبي وعشاق الساحرة المستديرة بث مباشر ريال مدريد وبرشلونة في المباراة النارية المرتقبة اليوم الأربعاء بين الثنائي بكأس إسبانيا في ذهاب نصف نهائي البطولة لكرة القدم.

نشاهد معكم مباراة ريال مدريد وبرشلونة بث مباشر كورة ستار حيث تقام المباراة في تمام الساعة 11:00 بتوقيت السعودية وفي تمام الساعة 10:00 بتوقيت جمهورية مصر العربية.

بث مباشر برشلونة وريال مدريد

يلا شوت – نتابع معكم البث المباشر للمباراة اليوم في الموعد المحدد المقرر فيه انطلاق مباراة برشلونة ضد الريال والتي يستضيف فيها نادي برشلونة منافسه ريال مدريد على أرضية ملعب الكامب نو معقل النادي الكتالوني وذلك بعد تأهل برشلونة للدور نصف النهائي بكأس الملك بعد فوزه على إشبيلية في مباراة الذهاب والعودة بنتيجة 6-3، وتأهل البارسا أيضا بعد فوزه على جيرونا في مباراة الذهاب والعودة بنتيجة 7-3.

برشلونة ضد الريال

يسعى برشلونة في الحصول على الفوز وذلك باستغلال عاملي الأرض والجمهور قبل خوض مباراة العودة في ملعب سانتياجو بيرنابيو

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ويذكر أن المدير الفني للريال قد ذكر في المؤتمر الصحفي الخاص بمباراة برشلونة ضد الريال “أن البارسا سوف يقدم أفضل ما لديه من أجل تحقيق الفوز عفلى النادي الملكي”

كورة ستار kora star بث مباشر

من المقرر أن يتم نقل لقاء برشلونة ضد الريال اليوم عبر شاشة قناة بي إن سبورت hd3

بعد قليل من المقرر أن تنطلق المباراة بين كل من برشلونة وريال مدريد في تمام العاشرة بتوقيت القاهرة وتمام الحادية عشرة بتوقيت المملكة العربية السعودية.

تنطلق الآن مباراة كل من برشلونة وريال مدريد يمكنكم متابعة البث المباشر للمباراة الآن عبر موقعنا دليل مصر.