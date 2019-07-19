مشاهدة مباراة الجزائر و السنغال بث مباشر Algeria vs Senegal يلا شوت بلس رابط ماتش الجزائر beIN SPORT المفتوحة

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ينتظر عشاق الكرة الأفريقية نهائي كأس أمم أفريقيا بين الجزائر والسنغال الذي يحتضنه بعد قليل استاد القاهرة بحضور عدد من الرؤساء والنجوم.

وستقوم القناة الجزائرية الأرضية والتي تمتلك حقوق بث مباريات الجزائر بإذاعة المباراة على النايل سات.

ويمكن استقبال القناة الجزائرية الأرضية عبر القمر الصناعي نايل سات من خلال تردد 11680، استقطاب (أفقي) وبمعدل ترميز 27500 وهو ما يتم ضبطه من خلال جهاز الاستقبال الخاص بك. ثم بعد ذلك تتبع الخطوات الآتية :-

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- تبحث بعد ذلك عن القناة التي تتواجد على جهاز الاستقبال تحت مسمى pragramme National Algerie

- توضع شفرة "بيس" للقناة لفتحها حتى تتمكن من مشاهدة القناة بشكل ثابت وهي الأرقام (110000 0000 0000).

- إذا تعذر معرفة كتابة الشفرة يبحث عن كيفية إدخال شفرة "بيس" وفق جهاز الريسيفر الموجود لديك.