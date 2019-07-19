مشاهدة مباراة الجزائر والسنغال بث مباشر algeria vs senegal final يلا شوت رابط ماتش الجزائر مباشر beIN SPORTS على المفتوح

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مشاهدة مباراة الجزائر والسنغال اليوم في نهائي كأس أمم افريقيا توتال مصر 2019 ستكون متاحة في البث المباشر عبر beIN SPORTS وعبر الانترنت بواسطة خدمة CONNECT.

مشاهدة مباراة الجزائر والسنغال بث مباشر اليوم

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البث المباشر لمباراة الجزائر والسنغال

البث المباشر لمباراة الجزائر والسنغال اليوم انطلاقاً من الساعة 22:00 بتوقيت مكة المكرمة (الساعة 20:00 بتوقيت الجزائر).

مباراة الجزائر والسنغال بث مباشر حصرياً على beIN SPORTS MAX 1 HD وbeIN SPORTS MAX 2 HD.