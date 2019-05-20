كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر مشاهدة مباراة الأهلي وباختاكور بث مباشر (تغطية مباشرة) pakhtakor vs alahli منقولة عبر قناة beIN SPORTS HD والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

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على موعد اليوم مع مباراة الاهلي ضد باختاكور، الجولة السادسة والأخيرة من مرحلة المجموعات في دوري أبطال آسيا، على ملعب الجوهرة المشعة، وانتهت مباراة الذهاب بهدف نظيف، تابع لايف مشاهدة مباراة الاهلي ضد باختاكور، الاسطورة للبث المباشر مباراة الاهلي ضد باختاكور اليوم، Livehd7 ونتابع معكم مباراة الجولة الأخيرة اليوم الإثنين 20 مايو 2019 على قناة بي إن سبورت إتش دي 2، ونتابع معكم رابط مشاهدة مباراة الأهلي اليوم إتش دي

الاهلي ضد باختاكورالاهلي ضد باختاكور

الاهلي ضد باختاكور

الجولة الحاسمة اليوم بين الاهلي ضد باختاكور، في الجولة 6 من مرحلة المجموعات دوري أبطال آسيا لكرة القدم، وتنطلق المباراة على ملعب الجوهرة المشعة “ملعب مدينة الملك عبد الله الرياضية” التعليق اليوم حفيظ دراجي وخالد الحدي، مباراة العودة في المجموعة الرابعة، وانتهت مباراة الذهاب بفوز باختاكور بهدف نظيف، وتنطلق المباراة على قناة بي إن سبورت إتش دي 2 وقناة الكأس الرياضية إتش دي 8.

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ترتيب المجموعة الرابعة هي:

نادي السد لعب 5 مباريات ومعه 10 نقاط بعد أن فاز في ثلاث مباريات وتعادل في مباراة وخسر في مباراة

نادي باختاكور لعب 5 مباريات ومعه 8 نقاط، فاز في مبارتين وتعادل في مبارتين وخسر في مباراة

النادي الأهلي لعب 5 مبارايات ومعه 6 نقاط، فاز في مبارتين وخسر في ثلاث مباريات

نادي برسبوليس لعب 5 مباريات ومعه 4 نقاط، وفاز في مباراة وتعادل في مباراة وخسر في ثلاث مباريات.

الاسطورة الاهلي ضد باختاكور

تكمن مباراة اليوم من الصعوبة النسبية، حيث تحدد الجولة الأخيرة المتأهل للدور المقبل بعد تخطي دوري المجموعات، وضمن نادي السد العبور للدور المقبل، بينما تحدد مباراة الاهلي ضد باختاكور اليوم الفائز والمتأهل للدور المقبل، حيث يصل رصيد نادي أهلي جدة إلى 9 نقاط في حالة الفوز، بينما يتأهل مباشرة نادي باختاكور في حالة الفوز لأن رصيده يصل إلى 11 نقطة.

بث مباشر الاهلي ضد باختاكور