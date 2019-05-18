مشاهدة مباراة بوروسيا مونشنغلادباخ وبوروسيا دورتموند بث مباشر (تغطية مباشرة) منقولة عبر قناة

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يقدم موقع يلا شوت الجديد مشاهدة مباراة بوروسيا مونشنغلادباخ وبوروسيا دورتموند بث مباشر بتاريخ 18-05-2019 الدوري الالماني، يستعد فريق بوروسيا دورتموند لمواجهة فريق بوروسيا مونشنغلادباخ في مباراة تجمع بينهما ضمن مباريات الجولة 34 من الدوري الألماني، والتي من المقرر لها أن تقام على ملعب بروسيا بارك.ويأمل فريق بوروسيا مونشنغلادباخ أن يحقق الفوز دون سواه وأن يخطف ثلاثة نقاط جديدة وأن يعوض الخسارة التي تلقاها خلال مباراة الذهاب، والتي انتهت بفوز فريق بوروسيا دورتموند بهدفين مقابل هدف.أما عن فريق بوروسيا دورتموند الذي يأمل أن يحقق الفوز دون سواه وأن يحقق نتيجة إيجابية تجعله يقترب أكثر من الفوز بلقب البطولة، وخاصة أنه يؤدي أداءً متميزاً منذ بداية الدوري الألماني يجعله يفوز بقلب البطولة في هذا الموسم.

بوروسيا مونشنغلادباخ Vs بوروسيا دورتموند.

البطولة : الدوري الالماني (الأسبوع 34).

القنوات الناقلة : بي ان سبورت 1 .

الملعب : بروسيا بارك .

المعلق : لم يحدد بعد .

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نتيجة مباراة الذهاب : بوروسيا دورتموند (2-1) بوروسيا مونشنغلادباخ.

موعد المباراة :

في تمام الساعة 4:30 مساءاً بتوقيت السعودية .

في تمام الساعة 3:30 مساءاً بتوقيت مصر .

في تمام الساعة 4:30 مساءاً بتوقيت فلسطين .

في تمام الساعة 4:30 مساءاً بتوقيت الأردن.

في تمام الساعة 4:30 مساءاً بتوقيت سوريا .