مشاهدة مباراة ليفربول وبرشلونة بث مباشر (تغطية مباشرة) Liverpool v Barcelona

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تبدأ مباراة برشلونة وليفربول بث مباشر كورة لايف اليوم 7 مايو في تمام الساعة التاسعة مساء بتوقيت مصر وفلسطين وفي تمام الساعة العاشرة مساء بتوقيت مكة المكرمة وبغداد، وتنطلق مباراة ليفربول وبرشلونة بث مباشر الاسطورة يوتيوب اليوم في تمام الساعة الحادية عشر مساء بتوقيت الإمارات المتحدة.

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