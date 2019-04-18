كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر نتيجة مباراة مانشستر سيتي وتوتنهام (4-2).. مشاهدة مباراة مانشستر سيتي وتوتنهام بث مباشر TV LIVE NOW والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

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بداية المباراة

4″ جووووووووووول، ستيرلينغ يفتتح التسجيل مبكراً للسيتي من تسديدة متقنة

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7″ جووووووول هيونغ مين سون يسجل الهدف الاول لـ توتنهام

7″ جووووووول هيونغ مين سون يسجل الهدف الثانى لـ توتنهام

11″ جووووووووووول،برناردو سيلفا يضرب الهدف الثاني للسيتي

21″ جووووووووووول، ستيرلينغ يضرب بهدف ثالث في المباراة الأمتع في دوري الأبطال

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