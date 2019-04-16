مشاهدة مباراتي (برشلونة ومانشستر يونايتد) UEFA Champions (يوفنتوس وأياكس) بث مباشر Messi and ronaldo

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يتواجهه اليوم فريقي مانشستر يونايتد وبرشلونة ، اليوم الثلاثاء 16 إبريل 2019، وذلك في مباريات الإياب من مباريات دور الربع النهائي من مباريات دوري أبطال أوروبا 2019، أون لاين مشاهدة مباراة برشلونة ومانشستر يونايتد اليوم، وسوف يستقبل فريق برشلونة نظيره مانشستر يونايتد، على أرضية ملعب الكامب نو في مقاطعة كتالونيا، في مباراة حاسمة للتأهل إلى مباريات نصف نهائي دوري الأبطال 2019 .





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