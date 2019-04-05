كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر بث مباشر مباراة ليفربول وساوثهامبتون (لحظة بلحظة) في الدوري الإنجليزي (تابعونا) والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

ويخوض ليفربول مباراته مع ساوثهامبتون اليوم الجمعة في تمام الساعة 9:00 بتوقيت مدينة القاهرة و10:00 بتوقيت مكة المكرمة و11:00 بتوقيت دولة الإمارات.

وستنقل مباراة ليفربول مع ساوثهامبتون مباشرةً عبر قناة بي إن سبورت 2 HD بتعليق خليل البلوشي بجانب قنوات مجانية أخرى يمكن أبرزها قناة Sport 2 TV.

ويتواجد نادي ليفربول حالياً المركز الثاني بجدول ترتيب فرق بطولة الدوري الانجليزي الممتاز برصيد 79 نقطة بينما يحتل ساوثهامبتون المركز السادس عشر وفي رصيد 33 نقطة.

من جانبه، أعلن المدرب الألماني بيب جوارديولا المدير الفني لنادي ليفربول، عن تشكيلة فريقه الأساسية والتي ستخوض مباراته أمام نادي ساوثهامبتون، في إطار منافسات الجولة الثالثة والثلاثون من بطولة الدوري الإنجليزي.

وجاءت التشكيلة الأساسية كالتالي :-

حراسة المرمى : أليسون.

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خط الدفاع : أرنولد - فان دايك - ماتيب - روبرتسون.

خط الوسط : فابينهو - نابي كيتا - فينالدوم.

خط الهجوم : محمد صلاح - ماني - فيرمينيو.

الشوط الأول:

ساوثهامبتون يسجل الهدف الأول في شباك ليفربول عن طريق شين لونج في الدقيقة 9



الدقيقة 15 يمر محمد صلاح من الجانب الأيمن ويقوم بوضع الكرة على رأس ساديو ماني لكن الحارس أنقذ الكرة ببراعة.



بعد مرور 30 دقيقة ليفربول يضغط على دفاعات ساوثهامبتون ولا جديد يذكر على مستوى النتيجة التي تشير إلى تقدم ساوثهامبتون بهدف دون رد.



الدقيقة 36 سجل نابي كيتا هدف التعادل للريدز في شباك ساوثهامبتون.