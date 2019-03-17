تنطلق مباراة الزمالك ونصر حسين داى الجزائرى فى السادسة مساء اليوم، الأحد، على استاد 5 يوليو بالجزائر، فى الجولة الأخيرة من مرحلة المجموعات ضمن منافسات المجموعة الرابعة بالكونفدرالية، ونستعرض كافة التساؤلات التى تدور حول المواجهة.

مشاهدة مباراة الزمالك ونصر حسين داي بث مباشر اليوم الأحد 17-3-2019 في الكونفدرالية الافريقية

يحتل الزمالك المركز الأول فى مجموعته برصيد 8 نقاط، وخلفه بترو أتلتيكو الأنجولى بـ7 نقاط، ونصر حسين داى بنفس الرصيد من النقاط، وجورماهيا الكينى فى المركز الأخير بـ6 نقاط.

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