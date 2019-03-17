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تنطلق مباراة الزمالك ونصر حسين داى الجزائرى فى السادسة مساء اليوم، الأحد، على استاد 5 يوليو بالجزائر، فى الجولة الأخيرة من مرحلة المجموعات ضمن منافسات المجموعة الرابعة بالكونفدرالية، ونستعرض كافة التساؤلات التى تدور حول المواجهة.
مشاهدة مباراة الزمالك ونصر حسين داي بث مباشر اليوم الأحد 17-3-2019 في الكونفدرالية الافريقية
يحتل الزمالك المركز الأول فى مجموعته برصيد 8 نقاط، وخلفه بترو أتلتيكو الأنجولى بـ7 نقاط، ونصر حسين داى بنفس الرصيد من النقاط، وجورماهيا الكينى فى المركز الأخير بـ6 نقاط.
مشاهدة مباراة الزمالك ونصر حسين داي بث مباشر اليوم الأحد 17-3-2019 في الكونفدرالية الافريقية
يكفى الزمالك الفوز أو التعادل مع نصر حسين داى للصعود مباشرة إلى دور ربع النهائى بالبطولة الأفريقية، أما فى حال خسارة الأبيض فسيكون تأهله متوقفاً على تعادل جورماهيا الكينى وبترو أتلتيكو الأنجولى فى المباراة التى ستقام بنفس توقيت لقاء الزمالك ونصر حسين داى.
مشاهدة مباراة الزمالك ونصر حسين داي بث مباشر اليوم الأحد 17-3-2019 في الكونفدرالية الافريقية