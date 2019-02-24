يلا شوت live مشاهدة مباراة النجم الساحلي واينوجو رينجرز بث مباشر اليوم Bein Sport hd

مشاهدة مباراة النجم الساحلي ورينجرز اليوم الأحد 24 فبراير، فى الجولة الثالثة للمجموعة الثانية، فى اطار دور المجموعات لكأس الكونفدرالية الأفريقية، حيث يستضيف نادى النجم الساحلى التونسى فريق واينوجو رينجرز الليلة على الملعب الأولمبي بسوسة، فريق النجم كان لديه سوء نتائج حدث فىالجولتين السابقتين، حيث ليث لديه سوى نقطة واحدة و يرغب فى الفوز اليوم

كورة لايف مشاهدة مباراة النجم الساحلي واينوجو رينجرز

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الشوط الاول

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