مشاهدة مباراة الزمالك وبترو أتليتكو الأنجولي بث مباشر في الكونفيدرالية

تنتظر جماهير الزمالك القمة المرتقبة مساء اليوم الاحد أمام فريق بترو أتليتكو الأنجولي في الجولة الثالثة من دور المجموعات ببطولة كأس الاتحاد الإفريقي الكونفدرالية، بث مباشر مباراة الزمالك وبترو أتليتكو الأنجولي مشاهدة لايف بدون تقطيع.

لايف مشاهدة مباراة الزمالك وبترو أتليتكو الأنجولي:

نقدم لكم عبر بوابة “الجمهورية أون لاين” خدمة مشاهدة مباراة الزمالك وبترو أتليتكو بث مباشر اليوم الاحد الموافق 24-2-2019 بجودة عالية، في واحدة من أقوي المباريات التي تنتظرها جماهير نادي الزمالك نظراً لصعوبة المواجهة في البطولة الإفريقية.

موقف الزمالك قبل مواجهة بترو أتليتكو :

تعادل الزملاك على أرضه مع نصر حسين داي الجزائري بالجولة الثانية فيما خسر مباراته الأولى أمام جور مايا بنتيجة 4-2 لذلك ستكون مباراة بترو أتليتكو بكأس الكونفدرالية الإفريقية هي الفرصة الأخيرة أمام الأبيض الأبيض للتمسك بحلم التأهل من دور المجموعات.

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موعد مباراة الزمالك وبترو أتليتكو:

ستنطلق مباراة الزمالك مع أتليتكو الأنجولي على ملعب برج العرب بالإسكندرية يوم الأحد في تمام الساعة التاسعة بتوقيت القاهرة والعاشرة بتوقيت مكة المكرمة، وستكون اتلمباراة مذاعة عبر البث المباشر على قناة بي إن سبورت.

ترتيب مجموعة الزمالك في البطولة الإفريقية:

1- نصر حسين داي: 4 نقاط

2- بترو أتلتيكو: 3 نقاط

3- جور مايا: 3 نقاط

4- الزمالك: نقطة