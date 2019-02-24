مشاهدة مباراة ارسنال وساوثهامبتون بث مباشر فى الدوري الانجليزى

ارسنال وساوثهامبتون بث مباشر , الدوري الانجليزي 2018-2019 البريميرليج الدور الاول الجولة السابعة والعشرون , في اطار مباريات الاسبوع السابع والعشرون من الدوري الانجليزي الممتاز سنكون علي موعد مع مباراة ارسنال وساوثهامبتون في لقاء صعب وقوي سيجمع بين الفريقين علي ملعب الامارات معقل فريق الجانرز.

في الجولة السابعة عشر من البطولة الانجليزية كانت مباراة الدور الاول بين الفريقين والتي شهدت اول خسارة لارسنال منذ الهزيمة من تشيلسي في الجولة الثانية حينها ولم يستطع فريق ارسنال تفادي الهزيمة في لمعب ساوثهامبتون ونجح فريق الساوث في الفوزعلي الجانرز بثلاثية مقابل هدفين في موقعة كان نجمها الاول النجم داني انجز لاعب الساوث صاحب الهدفين في شباك الجانرز.

المواجهة ستكون قوية وهامة للفريق اللندني امام خصم عنيد مثل فريق الساوث سيسعي الجانرز لتجاوز الساوث للتركيز في قادم المواجهات القوية في البطولة الاوروبية او الدوري الانجليزي لذلك لن تكن المواجهة سهلة علي الفريقين وسيسعي ارسنال لحسم الثلاث نقاط والمباراة مبكرا واستغلال عاملي الارض والجمهور للفوز علي الساوث بكل سهولة.