شكرا لقرائتكم خبر عن هل يحتاج المتعافون من «كوفيد-19» إلى اللقاح؟ والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - منذ بدأت الأنباء تتوالى بشأن تطوير لقاحات مضادة لفيروس كورونا المستجد، طفت أسئلة عدة على السطح، لاسيما مع قرار الحكومة البريطانية، بترخيص لقاح «فايزر» و«بيونتك» وبدء تعميمه على السكان خلال أيام. ومن بين أهم الأسئلة التي طرحت نفسها: هل سيحصل المتعافون من كورونا على اللقاح؟ أم أنهم سيكونون محصنين ضد المرض بشكل طبيعي بعد أن كوّنت أجهزتهم المناعية أجساماً مضادة؟

فيما يخص لقاح «فايزر» و«بيونتك»، لم توضح لندن ما إذا كان المتعافون من الفيروس يجب أن يحصلوا عليه، فالمنطق يقول إن أجهزتهم المناعية قد حاربت الفيروس، وهذا يعني أنهم ليسوا بحاجة إلى التطعيم.

ودعم هذا الاعتقاد دراسة أجراها باحثون في جامعة «روكفلر» الأمريكية، خلصت إلى أن المتعافين من كورونا يطورون دفاعاً سريعاً وأكثر فعالية، في حال واجهوا المرض ثانية. لكن المتحدث باسم وزارة الصحة البريطانية قال لموقع «هافنتغون بوست»، إن الوزارة تشجع الأشخاص الذين تعافوا من الوباء على تلقي اللقاح. وتركز تجارب لقاحات كورونا على الأشخاص الذين لم يتعرضوا للإصابة بالفيروس من قبل، لذلك ليس معروفاً بعد كيف يمكن أن يتفاعل المتعافي من الوباء مع اللقاح.

ولا يبدو أن الخبراء قلقون من الأمر، حيث تقول رئيسة قسم المناعة والأمراض المعدية في كلية «هارفارد» للصحة العامة سارة فورتشن، إنه «لا دليل على أن اللقاح غير آمن للأشخاص المتعافين من كورونا».

كما تقول أستاذة المناعة والأمراض المعدية في جامعة إدنبرة في اسكتلندا إلينور ريلي، إن المتعافين من الوباء «لديهم مستويات متباينة من الأجسام المضادة وأنشطة التحييد (إزالة أثار العدوى من الخلايا)». لذلك تخلص ريلي إلى أن الحماية التي يتمتع بها هؤلاء متفاوتة من ناحية مدتها في المستقبل، والبعض قد يكون محمياً بشكل أفضل من الآخر من الوباء. (وكالات)