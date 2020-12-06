شكرا لقرائتكم خبر عن موسكو تبدأ بتطعيم العاملين الأكثر تعرضاً للإصابة بـ«كورونا» والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - بدأت روسيا، أمس السبت، حملة تلقيح تشمل العمال الأكثر تعرضاً للإصابة بفيروس كورونا في عيادات افتتحت مؤخراً في أنحاء موسكو، وسجل آلاف الروس أسماءهم تمهيداً ل«حملة تطعيم شاملة»، فيما تعتزم بريطانيا البدء بعمليات التلقيح الثلاثاء المقبل، أما في الولايات المتحدة فإن الشركات الأمريكية تستعد لبذل جهد لوجستي ضخم للمساعدة في توزيع لقاحات كورونا. ومن المقرر أن تبدأ بريطانيا، الثلاثاء، توزيع لقاح «فايزر» و«بيونتك»، على أن تلحقها الولايات المتحدة ودول أخرى عدة في ديسمبر الجاري.

وفي موسكو قال مسؤولو الصحة الروس إنهم افتتحوا سبعين مركزاً للتلقيح ضد الفيروس في موسكو،وان هذه المراكز ستقوم في مرحلة أولى بتقديم اللقاح ل «المواطنين من المجموعة الرئيسية المعرضة للخطر والذين بسبب نشاطاتهم المهنية يتواصلون مع عدد كبير من الناس، يمكن أن يتم تلقيحهم».

واللقاح يستخدم نوعين مختلفين من ناقلات الفيروس، ويتم إعطاؤه على جرعتين بفارق 21 يوما. وأعلنت موسكو أنه مجاني لجميع الروس وأن التلقيح سيكون اختيارياً.

تلقيح واسع

سجل آلاف الأطباء والمعلمين وغيرهم من الفئات المعرضة للخطر في موسكو أسماءهم لتلقي لقاحات كوفيد-19، تمهيداً لحملة تطعيم شاملة على مستوى روسيا. وأعلن رئيس بلدية موسكو سيرجي سوبيانين أن أكثر من خمسة آلاف شخص سجلوا لتلقي اللقاح خلال الساعات الخمس الأولى من فتح باب التسجيل على الإنترنت، وشوهدت أمام أحد مراكز التطعيم في موسكو طوابير من الناس ينتظرون دورهم.

وقال أحد المواطنين ويدعى سيرجي بوسلاييف (42 عاما) ويعمل في مجال التأمين إنه «حريص على ألا أصاب أنا أو أحبائي بفيروس كورونا المستجد». وأضاف «أريد أن أتمكن من العودة إلى النادي الرياضي مع ضمان السلامة، وأن أعيش حياتي بشكل طبيعي مجدداً».

لن يختفي

في بريطانيا، وقبل يومين من بدء توزيع اللقاح المضاد لفيروس كورونا، كشفت رسالة لكبار المسؤولين الطبيين في البلاد أن تأثير اللقاح على أعداد مرضى «كوفيد 19» سيكون «محدوداً للغاية».

وشددت الرسالة على أن الفيروس لن يختفي من المملكة المتحدة مع البدء بتوزيع لقاح «فايزر» و«بيونتك» المقرر بعد غد الثلاثاء، وسط تحذيرات من أن أشهر الشتاء ستكون قاسية.

وقالت الرسالة الرسمية إن مرض «كوفيد 19» سيبقي مستشفيات بريطانيا تحت ضغط مستمر خلال الأشهر المقبلة، محذرة من أن التجمعات الاحتفالية في أعياد الميلاد من المرجح أن تزيد الضغط على القطاع الصحي، ما يستدعي الإبقاء على حالة الاستعداد.

تصريح متفائل

وبعد سلسلة من التعليقات التي تعكس تشاؤماً وضعت المدير العام لمنظمة الصحة العالمية محل الانتقادات، أطلق تيدروس أدهانوم جبريسوس أخيراً تصريحا متفائلا بخصوص أزمة فيروس كورونا المستجد.

وأعلن جبريسوس أن النتائج الإيجابية من تجارب لقاحات فيروس كورونا تعني أن العالم «يمكن أن يبدأ في الحلم بنهاية الوباء». إلا أن المسؤول الدولي، قال إن «الدول الغنية والقوية يجب ألا تدهس الفقراء والمهمشين في التدافع على اللقاحات».

تأهب لوجستي

وفي الولايات المتحدة تستعد الشركات الأمريكية لبذل جهد لوجستي ضخم للمساعدة في توزيع لقاحات فيروس كورونا المستجد التي ستصل قريباً وسيتطلب تخزينها درجات حرارة منخفضة للغاية.

وطلبت شركة صناعة السيارات «فورد» ثلاجات خاصة بها، بينما قالت شركة «سميثفيلد» العملاقة لصناعة اللحوم إنها مستعدة لوضع غرف التجميد في مسالخها تحت تصرف جهود توزيع اللقاح.

ووضعت الشركات المتخصصة في إنتاج الحاويات العازلة في حالة تأهب لأسابيع بعد أن قالت شركتا «فايزر» و«بايونتيك» إن اللقاح الذي تم تطويره بشكل مشترك يحتاج تخزينه إلى حرارة 70 درجة مئوية تحت الصفر.

وتنتج شركة «يو بي إس» العملاقة للخدمات اللوجستية الأمريكية بالفعل 500 كيلوجرام من الثلج الجاف في الساعة في مستودعاتها، وطورت ثلاجات محمولة قادرة على تخزين اللقاحات في درجات حرارة تتراوح بين 15,5 إلى 44 درجة مئوية تحت الصفر. كما دخلت الشركات التي لا ترتبط مباشرة بتصنيع اللقاحات أو تخزينها أو نقلها على الخط، لتقديم خدماتها، والمساعدة في تخزين اللقاحات. (وكالات)