تعرض سفينة بريطانية لهجوم قبالة سواحل اليمن

كتبت أسماء لمنور في السبت 5 ديسمبر 2020 11:18 صباحاً - منذ ساعتين

أكدت بريطانيا في ساعة مبكرة من صباح السبت ، تعرض سفينة تابعة لها لهجوم قبالة سواحل اليمن .

قالت هيئة عمليات التجارة البحرية البريطانية على موقعها الإلكتروني، إن لديها علما بهجوم على سفينة قبالة ساحل اليمن.

ونشر الموقع إحداثيات الهجوم، الذي وقع في جنوب شرق اليمن، في منطقة تطل على بحر العرب. ووقع الهجوم قبالة مدينة قشن، في محافظة المهرة.

ولم يقدم الموقع مزيدا من التفاصيل، لا سيما بشأن هوية السفينة، وطبيعة الهجوم الذي تعرضت له.

وقامت الهيئة فيما بعد بتحديث الإشعار على موقعها الإلكتروني لتقول إن ”الواقعة انتهت الآن. والسفينة والطاقم بخير“.

وتتعرض السفن التجارية منذ انقلاب الحوثيين على السلطة في اليمن، لهجمات بين الحين والآخر من قبل الميليشيات الحوثية المدعومة من إيران، بوساطة زوارق مفخخة وألغام بحرية.

كما تنشط في بعض مناطق المياه الإقليمية قبالة اليمن، جماعات قرصنة من القرن الأفريقي.