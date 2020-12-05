شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر حالة الطقس في السعودية خلال الساعات المقبلة والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - السبت 5 ديسمبر 2020 متابعات_ الخليج 365 نشرت الهيئة العامة للآثار وحماية البيئة في السعودية توقعاتها لحالة الطقس خلال الساعات المقبلة.

وقالت، في نشرتها اليوم: بمشيئة الله تعالى؛ يستمر هطول الأمطار الرعدية على الرياض، القصيم، حائل، الجوف، الحدود الشمالية والمنطقة الشرقية ,في حين لاتزال الفرصة مهيأة لهطول أمطار رعدية مصحوبة برياح نشطة على جازان، عسير، الباحة تمتد إلى مكة المكرمة تشمل السواحل الجنوبية منها.

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