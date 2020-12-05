كوريا الجنوبية تسجل 583 إصابة جديدة بكورونا

سيف اليزيد - سجلت كوريا الجنوبية 583 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا اليوم السبت بتراجع طفيف عن 629 حالة تم تسجيلها في اليوم السابق في أعلى مستوى منذ تسعة أشهر.

وقالت الوكالة الكورية لمكافحة الأمراض والوقاية منها إنه بذلك يرتفع العدد الإجمالي للإصابات في كوريا الجنوبية إلى 36915 إضافة إلى 540 حالة وفاة.

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