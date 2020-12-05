«وول ستريت» تغلق عند مستويات جديدة وسط تفاؤل بتحفيز جديد

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متابعة الخليج 365 - ابوظبي - ارتفعت مؤشرات الأسهم الرئيسية في وول ستريت، الجمعة، وأغلقت عند مستويات قياسية وسط تفاؤل بحزمة تحفيز مالية جديدة للمساعدة في انتشال الاقتصاد من أسوأ تراجع في عقود...

ارتفع مؤشر داو جونز الصناعي 0.83% لضيف قرابة 250 نقطة وليغلق عند 30218 نقطة للمرةالأولى في تاريخه، فيما ارتفع مؤشر ستاندرد آند بورز بنسبة 0.88% ليصل إلى أعلى مستوى له على الإطلاق ملامساً 3700 نقطة، وكذلك تقدم مؤشر ناسداك 0.7% إلى 12464 نقطة وهو أيضاً رقم جديد.

وأضاف الاقتصاد الأمريكي 245 ألف وظيفة في نوفمبر/ تشرين الثاني. وهذا أقل بكثير من تقدير إجماع داو جونز البالغ 440 ألفًا. ومع ذلك، فقد تطابق معدل البطالة مع التوقعات حيث انخفض إلى 6.7% من 6.9%. (وكالات)

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