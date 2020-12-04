أردوغان: أتمنى أن تتخلص فرنسا من "عبء" ماكرون في أقرب وقت ممكن

الخليج 365 - الكويت - بواسطة فارس السلطان - قال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان اليوم الجمعة إنه يتمنى أن تتخلص فرنسا قريبا من الرئيس إيمانويل ماكرون، واصفا إياه بأنه عبء على بلاده التي تمر بأوقات عصيبة.

وتوترت العلاقات بين الدولتين لا سيما في الأشهر الأخيرة بسبب خلافات حول سوريا ونشر الرسوم المسيئة للنبي محمد في فرنسا.

وقال أردوغان للصحفيين "يمثل ماكرون عبئا على فرنسا. يمر ماكرون وفرنسا في واقع الأمر بفترة عصيبة"، في إشارة إلى الاحتجاجات التي تجتاح مدنا فرنسية.

وأضاف "يحدوني الأمل في أن تتخلص فرنسا من مشكلة ماكرون في أقرب وقت ممكن".

وتبادلت أنقرة وباريس الاتهامات حول دور كل منهما في صراع ناجورنو قرة باغ. وتقول فرنسا إن تركيا تؤجج القتال بين أرمينيا وأذربيجان بشأن الإقليم الذي يعترف به المجتمع الدولي جزءا من أذربيجان لكن تقطنه أغلبية من الأرمن.

وتنفي تركيا ذلك لكنها دعمت أذربيجان خلال القتال الذي استمر أسابيع لطرد قوات أرمينية من مناطق حول ناجورنو قرة باغ.

وتقول أنقرة أيضا إن فرنسا، التي تشارك في رئاسة مجموعة مينسك المعنية بالوساطة في هذا الصراع، لا تتحلى بالموضوعية. وقال أردوغان اليوم الجمعة إن وضع باريس كوسيط لم يعد قائما نظرا لما تقدمه من دعم لأرمينيا. وانتقد قرار مجلس الشيوخ الفرنسي هذا الأسبوع الذي حث على الاعتراف بناجورنو قرة باغ كجمهورية.

وتابع "(رئيس أذربيجان) إلهام علييف لديه بعض النصائح للفرنسيين. ماذا قال؟ إذا كانوا يحبون الأرمن لهذه الدرجة فينبغي عليهم منحهم مرسيليا. أوصيهم بالأمر نفسه، إذا كانوا يحبونهم لهذه الدرجة فعليهم منحهم مرسيليا".