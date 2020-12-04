أكثر من 65 مليون إصابة بفيروس كورونا في العالم



سيف اليزيد - سُجلت رسمياً أكثر من 65 مليون إصابة بفيروس كورونا المستجدّ بينها أكثر من 1,5 مليون وفاة، في العالم منذ بدء تفشي الوباء، وفق تعداد أعدّته وكالة فرانس برس استناداً إلى بيانات رسمية صادرة عن السلطات الصحية، الجمعة عند الساعة 7,50 ت غ.

وأُحصيت 65 مليوناً و84 ألفاً و394 إصابة بينها مليون و504 آلاف و984 وفاة، في العالم منذ بدء تفشي الوباء في الصين في ديسمبر. ويمكن تبرير الزيادة في الإصابات بتكثيف عدة دول فحوص الكشف عن المرض في وقت تواجه أوروبا والولايات المتحدة موجة جديدة وكبيرة من الإصابات.

ولا تزال أوروبا مع أكثر من 19 مليون إصابة معلنة (من بينها أكثر من 430 وفاة)، المنطقة التي تسجّل في المجمل أكبر عدد إصابات.

في الأسبوع الأخير، أُعلن عن قرابة 1,7 مليون إصابة جديدة في الدول الـ52 الواقعة في المنطقة الأوروبية، أي العدد نفسه الذي أُعلن عنه في الأيام السبعة السابقة.

وتجاوزت الولايات المتحدة الخميس الـ14 مليون إصابة (من بينها أكثر من 276 ألف وفاة)، أي أكثر من خمس مجموع الإصابات المسجّلة في العالم.

ويواصل عدد الإصابات ارتفاعه بوتيرة غير مسبوقة في الولايات المتحدة. وتم تسجيل أكثر من 210 ألف إصابة جديدة الخميس خلال 24 ساعة، وهو عدد قياسي منذ بدء تفشي الوباء، وفق بيانات جمعتها جامعة جونز هوبكنز.

وتسجل منطقة الولايات المتحدة وكندا 14,5 مليون إصابة من بينها 288,705 وفاة على الأقل.

تأتي بعدها أميركا اللاتينية والكاريبي (13,3 مليون، 453,974 وفاة) ثمّ آسيا (12,6 مليون، 197559 وفاة) والشرق الأوسط (3,4 مليون، 80163 وفاة) وإفريقيا (2,2 مليون، 52825 وفاة) وأوقيانيا (30388 إصابة، 942 وفاة).