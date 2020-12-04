الهند تسجل 36595 إصابة جديدة بفيروس كورونا

سيف اليزيد - أظهرت بيانات وزارة الصحة الهندية اليوم الجمعة أن حالات الإصابة الجديدة بفيروس كورونا في البلاد ظلت أدنى من 40 ألفاً لليوم الخامس على التوالي، مع تسجيل 36595 إصابة جديدة.

ووصل إجمالي عدد حالات الإصابة في البلاد حالياً إلى 9.57 مليون، لكن العدد اليومي تراجع منذ تسجيل الدولة الآسيوية أعلى مستويات إصابة في العالم في معظم الأوقات في شهري أغسطس وسبتمبر رغم أن الشهر الماضي شهد موسم احتفالات مزدحماً.

ولا تزال الهند صاحبة ثاني أعلى حصيلة إصابات في العالم بعد الولايات المتحدة التي بلغ عدد الإصابات لديها حوالي 14 مليونا.

وذكرت وزارة الصحة أن عدد الوفيات زاد 540 ليصل الإجمالي إلى 139188.

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