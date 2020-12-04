لطمأنة الأمريكيين بشأن سلامته.. بايدن وأوباما وبوش وكلينتون مستعدون لتلقي لقاح كوفيد-19 بشكل علني

أعلن الرئيس الأمريكي المنتخب، جو بايدن، والرؤساء السابقون، باراك أوباما، وجورج بوش، الابن، وبيل كلينتون، أنهم مستعدون لتلقي لقاح كوفيد-19 بشكل علني لتشجيع مواطنيهم على فعل الشيء نفسه.

وقال أوباما، البالغ من العمر 59 سنة، إنه “يثق تماما” في السلطات الصحية في البلاد، بما في ذلك عالم المناعة، أنطوني فاوتشي، وهو شخصية علمية، تحظى باحترام كبير في الولايات المتحدة.

وصرح أوباما في مقابلة مع إذاعة “سيريوس اكس ام” نشرت مقتطفات منها على يوتيوب، أول أمس الأربعاء، وقال: “إذا قال لي انطوني فاوتشي إن هذا اللقاح آمن، ويمكنه أن يحمي من كوفيد، فلن أتردد في تلقيه”.

واضاف المتحدث نفسه “أنا أعد بأنه عندما يصبح اللقاح متاحا للأشخاص الأقل ضعفا، سأقوم بتلقيه. يمكنني القيام بذلك على التلفزيون أو أن أحرص على أن يتم تصويره، حتى يتمكن الناس من رؤية أنني أثق في العلم”.

ودعا مقال في صحيفة واشنطن بوست الرئيس المنتخب جو بايدن، البالغ من العمر 78 سنة، ونائبته، كامالا هاريس، ذات 56 سنة من عمرها، إلى تلقي اللقاح على الهواء مباشرة على شاشة التلفزة، بهدف إقناع المشككين، وهم كثر في الولايات المتحدة.

ولدى سؤاله عن هذا الأمر، قال بايدن، أمس الخميس، إنه سيكون “سعيدا” بالحصول على اللقاح علنا بمجرد أن يوصي فاوتشي بذلك.

وكشف ممثل عن الرئيس السابق، جورج بوش الابن لشبكة “سي إن إن” أن الرئيس الجمهوري السابق، البالغ من العمر 74 سنة مستعد، أيضا، للترويج للقاحات كوفيد-19.

وقال فريدي فورد: “يجب التأكد في بادئ الأمر أن اللقاحات آمنة، وأن تمنح إلى الفئات “ذات الأولوية.

ومن جهته، قال المتحدث باسم بيل كلينتون، أنجل أورينا لـ”سي إن إن”، إن الرئيس الديمقراطي السابق، البالغ من العمر 74 سنة، سيتلقى اللقاح علنا “إذا كان ذلك سيجعل جميع الأمريكيين يفعلون الشيء نفسه”.