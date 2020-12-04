شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس المجلس الأوروبي: لعبة "القط والفأر" مع تركيا يجب أن تنتهي والان نبدء بالتفاصيل
وقال ميشيل خلال مؤتمر صحفي "لعبة القط والفأر يجب أن تنتهي" فيما سحبت تركيا مجددا سفينة تنقيب من مياه متنازع عليها قبيل قمة للاتحاد الأوروبي في العاشر من ديسمبر من المقرر أن تناقش احتمال فرض عقوبات على أنقرة.
وقال ميشيل الذي يرأس قمم الاتحاد الأوروبي "في أكتوبر حددنا جدول أعمال إيجابيا ومددنا أيدينا (لهم)... يجب أن توقف تركيا استفزازاتها ونبرتها العدائية".
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