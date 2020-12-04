إغلاق مركز مدينة الناصرية بالكامل وسط انتشار كثيف للقوات الأمنية

أغلقت القوات الأمنية، ظهر الجمعة، مركز مدينة الناصرية بالكامل، وسط انتشار كثيف للعناصر الأمنية، بالتزامن مع تظاهرة من المزمع أن تشهدها المدينة اليوم.

وقال مصدر أمني في محافظة ذي قار، في حديث لـ الخليج 365، إن "القوات الأمنية عمدت ظهر اليوم، إلى إغلاق مركز مدينة الناصرية بالكامل"، مشيراً إلى أن "مقتربات مركز المدينة تشهد انتشاراً أمنياً كثيفاً".



وأضاف المصدر الذي طلب عدم الكشف عن اسمه أن "ذلك يأتي بالتزامن مع قرب انطلاق تظاهرة يجري التحشيد لها منذ أيام في الناصرية، بعد الأحداث الأخيرة التي شهدتها المدينة".

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