شكرا لقرائتكم خبر عن روسيا تسجل 27403 إصابات جديدة بكورونا والان نبدء بالتفاصيل

أعلنت روسيا اليوم تسجيل 27403 إصابات جديدة بفيروس كورونا منها 6868 حالة في موسكو، مما يرفع العدد الإجمالي للإصابات إلى مليونين و402949. وأوضحت السلطات الصحية الروسية في بيان لها أن الوفيات بلغت خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية 569 حالة وفاة ليصل عدد الوفيات الرسمي على مستوى البلاد إلى 42176 منذ بدء الجائحة.

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