إقلاع مركبة فضائية صينية من على سطح القمر بعد جمع عينات منه

أعلنت إدارة الفضاء الوطنية الصينية أن مركبة فضائية صينية تحمل أول عينات للبلاد من القمر أقلعت من على سطح القمر في وقت متأخر من مساء أمس الخميس.

وذكرت الإدارة - في بيان اليوم - أن هذه هي أول مركبة فضائية صينية على الإطلاق تقلع من على جسم خارج الأرض، موضحة أن المسبار "تشانج آه5"، الذي يضم مركبة مدارية ومركبة إنزال وعودة، انطلق في 24 نوفمبر الماضي، وهبطت مجموعة مركبة الإنزال على منطقة "محيط العواصف" على الجانب القريب

للقمر في أول ديسمبر الجاري.



وأضافت الإدارة أنه بعد جمع العينات، أقلع المسبار من على سطح القمر، ومن المتوقع أن يكمل مناورة غير مأهولة ويلتحم بمجموعة مركبة العودة في المدار القمري، واصفة ذلك بالإنجاز غير المسبوق، وتعد مهمة "تشانغ آه-5" من أكثر المهام تعقيدا وصعوبة في تاريخ الفضاء الجوي الصيني، وكذلك أول مهمة لجمع عينات من القمر في العالم منذ أكثر من 40 عاما.

وأعلنت اللجنة الوطنية للصحة في الصين، اليوم الجمعة، عدم تسجيل أي وفيات مرتبطة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) خلال الساعات الـ 24 الماضية، فيما تلقت تقارير عن 17 إصابة جديدة اثنان منها بعدوى محلية تم تسجيلهما في منطقة منجوليا الداخلية، ما رفع إجمالي المصابين إلى 86584 حالة وظل عدد الوفيات دون تغيير عند 4634 شخصا.

وذكرت اللجنة - في تقريرها اليومي - أن حالات الإصابة الوافدة من الخارج تم تسجيلها في

شنجهاي وفوجيان وخنان وقوانجدونج، ليصل إجمالي الحالات الوافدة من الخارج إلى 3904 حالات غادر منها 3666 حالة المستشفيات بعد شفائهم.

وأضافت أن 12 شخصا غادروا المستشفيات أمس ليصل إجمالي المتعافين إلى 81679 شخصا، مشيرة إلى أن 7077 شخصا كانوا على اتصال وثيق مع مرضى مصابين مايزالوا يخضعون للملاحظة الطبية.