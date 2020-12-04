القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - قال الرئيس الأمريكي المنتخب جو بايدن، إنه طلب من مدير المعهد الأمريكي للأمراض المعدية الطبيب أنطوني فاوتشي الذي يحظى باحترام شديد في الولايات المتحدة، أن يكون جزءا من فريقه الخاص بمكافحة كوفيد-19.
وفاوتشي عضو في خلية الأزمة التي شكّلها البيت الأبيض لمواجهة فيروس كورونا لكنّه تعرض لهجمات عنيفة من جانب دونالد ترامب الذي قلل بانتظام من خطر هذه الجائحة التي أودت بأكثر من 275 ألف شخص في الولايات المتحدة.
وهاجم فاوتشي أيضا إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لجائحة كورونا التي كانت جزءا من خسارة ترامب للانتخابات الرئاسية.
وأشار بايدن من جهة ثانية إلى أنه ينوي أن يطلب من الأمريكيين، في يوم توليه منصبه، وضع أقنعة لمدة 100 يوم.
وقال إنه يجب "وضع قناع لـ100 يوم وليس إلى الأبد، وأعتقد أننا سنرى انخفاضا كبيرا (في مستوى العدوى)".
كانت هذه تفاصيل خبر بايدن يستعين بـ"مهاجم" ترامب للانضمام لفريق مكافحة كورونا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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