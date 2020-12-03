السيسي يزور ماكرون الأحد

كتبت أسماء لمنور في الخميس 3 ديسمبر 2020 10:17 مساءً - منذ 7 ثواني

يبدأ الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي الأحد زيارته إلى فرنسا تستمر يومين، يلتقي خلالها الرئيس إيمانويل ماكرون الإثنين.

وأعلنت الرئاسة الفرنسية، الخميس، أن الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي يبدأ الأحد زيارة دولة إلى فرنسا تستمر يومين، يلتقي خلالها الرئيس إيمانويل ماكرون الإثنين.

وتأتي هذه الزيارة بعد زيارة ماكرون إلى مصر في يناير 2019، وتهدف إلى تعميق العلاقات بين باريس والقاهرة “الشريك الاستراتيجي” وذات الدور “المحوري للاستقرار في الشرق الأوسط”، وفق المصدر نفسه.

وتتمتع القاهرة وباريس بعلاقات ثنائية جيدة، تمثلت في صفقات سلاح وحصول مصر على مقاتلات الرافال، وسفينة ميسترال الفرنسية.

كما اتخذت فرنسا ومصر موقفا موحدا ضد التدخل التركي في ليبيا، وضد التحرشات التركية باليونان في شرق المتوسط.