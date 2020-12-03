حارس “الأسود” جاهز لمباراة الريال بعد تجاوز “كورونا”

بات ياسين بونو، حارس المنتخب الوطني، جاهزا لمباراة فريقه اشبيلية وريال مدريد بعد غذ السبت لحساب منافسات الدوري الاسباني بعد شفاٸه من فيروس “كورونا”.

وتجاوز بونو مخلفات الاصابة بفيروس “كورونا” بعدما جاءت نتيجة التحاليل المخبرية التي خضع لها سلبية عقب قضاٸه 10أيام في الحجر الصحي، وفق ما ينص عليه البروتوكول الصحي المعتمد في الجارة الشمالية للمغرب.

وتنفس لوبيتيغي مدرب اشبيلية الصعداء بعودة بونو بعد اصابة الحارس فاكليك خلال عملية الاحماء قبل مباراة الفريق أمام فريق تشيلسي لحساب منافسات دوري أبطال أوروبا.

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