البحرين تعبر عن استعدادها لاستيراد المنتجات المصنعة في المستوطنات الإسرائيلية

قال وزير التجارة البحريني، زايد بن راشد الزياني، إن واردات بلاده من إسرائيل لن تميز بين المنتجات المصنعة داخل إسرائيل، وتلك المنتجة في مستوطنات في الأراضي المحتلة.

وأضاف الزياني لـ”رويترز”، أثناء زيارة لإسرائيل على رأس وفد بحريني، أن المنامة ستعامل المنتجات الإسرائيلية باعتبارها إسرائيلية بغض النظر عن مصدرها.

وأبدى وزير الصناعة والتجارة والسياحة البحريني انفتاح بلده على استيراد منتجات المستوطنات.

من جهته ندد عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية، واصل أبو يوسف، بتصريحات الزياني، وقال إنها تتناقض مع قرارات الأمم المتحدة، والقرارات الدولية.

وحث أبو يوسف الدول العربية على عدم استيراد المنتجات حتى من إسرائيل، من أجل منعها من التمدد داخل الأسواق العربية، وتعزيز اقتصادها.

وأقامت البحرين، والإمارات العربية المتحدة علاقات رسمية مع إسرائيل، في 15 شتنبر الماضي، في اتفاقات تمت بوساطة أمريكية.

وقالت الدولتان الخليجيتان، آنذاك، إن “تلك الاتفاقات أصبحت ممكنة إثر موافقة إسرائيل على تجميد خطة لضم مستوطنات الضفة الغربية”. وتعتبر معظم دول العالم المستوطنات غير مشروعة.