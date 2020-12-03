اليمن.. منصة شباب وعي تقيم ورشة عمل حول مشاورات الشباب من أجل سلام مستدام 

الخميس 3 ديسمبر 2020

أقامت منصة شباب وعي الأمس ،في العاصمة الغيضة بمحافظة المهرة ورشة عمل حول مشاورات الشباب من أجل سلام مستدام بالشراكة مع #تحالفمجموعةالتسعة وبدعم من #هيئةالأممالمتحدة_للمرأة.



وفي الورشة أوضح ميسّر البرنامج الأستاذ أمين محمد بن عصم أن الورشة الذي تستهدف (20) مشارك تهدف الى جمع رسائل الشباب المراد توجيهها للمجتمع الدولي وإبراز مطالب الشباب في عملية السلام من خلال كتابة رسائل عن أهمية السلام من وجهة نظر الشباب وشرح معاناة الشباب جراء هذه الحرب.

وأشار بن عصم الى أهمية هذه الورشة على المدى البعيد ودورها الكبير في تعزيز عمل بناة السلام من الشباب ودعم جهودهم لعكس آثار الصراعات المأساوية المشتعلة وبناء المستقبل الذي يستحقونه.

وشكر بن عصم منصة شباب وعي وتحالف مجموعة التسعة على دعم مثل هذه البرامج لإتاحة الفرصة للشابات والشباب في المحافظة لمناقشة وجهات النظر ولتبادل الخبرات وتحديد أولويات العمل من أجل السلام والأمن التي تواجه معاناة إنسانية عميقة ، آملاً أن تعكس الدراسة أصواتهم ورؤاهم بشكل عام.

وخرج المشاركين في ختام الورشة ، بعدد من التوصيات والرؤى التي تسهم في تعزيز مشاركة الشباب في عمليات صنع القرار وضمان تمثيل الشباب في مجال السلام والأمن وفق القرار الأممي رقم (2250).

وتأتي الورشة من أجل نقل صوت الشباب للمجتمع الدولي لتحقيق السلام وإيصالها إلى صناع القرار المحليين والدوليين وغيرها من الجهات الفاعلة في عملية السلام في اليمن للوصول الى سلام مستدام الذي ينشده الشباب.