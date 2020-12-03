ذوو الاحتياجات الخاصة يخلدون يومهم العالمي بالاحتجاج ويطالبون بالإنصاف في الصحة والتعليم والتوظيف – فيديو

تزامنا مع تخليد يومهم العالمي، عبر مشاركون من ذوي الاحتياجات الخاصة، في وقفة احتجاجية، اليوم الخميس، عن استيائهم من استمرار حرمانهم من الحقوق الأساسية في المملكة.

وأكد المشاركون في الوقفة المذكورة أن حقوق الأشخاص في وضعية إعاقة “مهضومة”، سواء في الصحة، أو التعليم، أو التوظيف، مطالبين الجهات الحكومية بتحمل مسؤولياتها بتوفير العيش الكريم لهذه الفئة المجتمعية.

وعلى هامش الوقفة، عبر عبيد بلعيد، عضو تنسيقية السلام الوطنية لذوي الاحتياجات الخاصة، في تصريح لموقع “اليوم 24” عن أسفه لاستمرار تجاهل مطالب المعاقين، ما يدفعهم إلى الاحتجاج في هذه المناسبة الدولية بدل الاحتفال بها.

وأكد المتحدث نفسه مطالب التنسقية، المتمثلة في ضمان الصحة، والتعليم، ونسبة 7 في المائة، المخصصة للمعاقين ضمن الوظائف العمومية، وتوفير الولوجيات في الفضاءات العمومية.