على الرغم من الضجة والانتقادات.. برنامج إيكو يصنف ضمن الأكثر مشاهدة

سجل برنامج “l’écoles des fan”، الذي يبث أسبوعيا على القناة الثانية، أرقام مشاهدة مكنته من احتلال المركز الثالث في قائمة القناة الثانية في الأسبوع الماضي.

وكشف مركز القياس سيوميد، من خلال الأرقام المسجلة الأسبوع الماضي، أن برنامج إيكو، تابعه 5.16 مليون مشاهد، خلال الأسبوع الماضي، محتلا المرتبة الثالثة في تصنيف 2m.

وأثار برنامج ” l’école des fans”، المعروض على القناة الثانية، نقاشا حول محتواه، كونه برنامجا موجها إلى الأطفال، فيما تلقى مقدمه “إيكو”، وقناة “الدوزيم” انتقادات واسعة.

ويقوم البرنامج على استضافة أطفال صغار، وطرح أسئلة طريفة عليهم، ثم منحهم فرصة الغناء أمام الجمهور والفنان ضيف الحلقة.