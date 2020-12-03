شكرا لقرائتكم خبر عن القضاة المشرفون على انتخابات مجلس النواب يتسلمون الأوراق الانتخابية السبت والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلنت الهيئة الوطنية للانتخابات، عن تسليم القضاة المشرفين على اللجان الفرعية البالغ عددهم 12 ألف قاضيا (أساسى واحتياطى) فى جولة الإعادة بالمرحلة الثانية للانتخابات مجلس النواب على مدار السبت والأحد، حقيبة الأوراق الانتخابية لاستخدامها فى عمليات تصويت الداخل، المقرر له يومى الإثنين والثلاثاء المقلبين.

وتتضمن حقيبة الأوراق الانتخابية، بطاقات ابداء الرأي ومحاضر الاقتراع والفرز وكشوف الناخبين ومحضر الحصر العددي ومحضر الحفظ، بجانب استلامهم حقائب الوقاية من انتشار فيروس كورونا التى تحتوى على كمامات طبية وقفازات يدوية وكحول.

ومن المقرر فتح باب التصويت داخل مصر، من التاسعة صباحا وحتى التاسعة مساء خلال يومي 7 و8 ديسمبر الموافقين الإثنين والثلاثاء المقبلين.

وخصصت الوطنية للانتخابات، خط ساخن رقم 19826 لاستقبال والرد على كافة الاستفسارات والشكاوى المتعلقة بانتخابات مجلس النواب من جميع أطراف العملية الانتخابية سواء ناخبين أو مشرفين على اللجان أو مرشحين أو متابعين وكذا الجهات المعنية.

وتجرى جولة الإعادة بالمرحلة الثانية، فى 13 محافظة هى القاهرة والقليوبية والدقهلية والمنوفية والغربية والشرقية وكفر الشيخ ودمياط وبورسعيد والسويس والإسماعيلية وجنوب سيناء وشمال سيناء.

وحسمت القائمة الوطنية من أجل مصر، مقاعد قطاعى القاهرة وجنوب ووسط الدلتا، وقطاع شرق الدلتا ومخصص لهما 142 مقعدا ولم تحسم أى محافظة من المحافظات الـ13 جميع مقاعدها من الجولة الأولى بالنظام الفردي.

وحسم من الجولة الأولى 41 مقعدا، من أصل 142 مقعدا بنظام الفردى وتبقى 101 مقعد تجرى عليهم الانتخابات الاعادة بين 202 مرشح فى أيام 5 و6 و7 ديسمبر فى الخارج، ويومى 7 و8 ديسمبر فى الداخل.

وتتمثل المقاعد التى حسمت فى 4 محافظات، هى القاهرة والقليوبية وبورسعيد وجنوب سيناء حيث جاء فى محافظة القاهرة 19 دائرة بإجمالى 31 مقعدا فرديا تم حسم 13 دائرة منها بعدد 24 مقعدا وتبقى 7 مقاعد موزعين كالتالى: مقعد فى الزيتون ومقعد فى حدائق القبة ومقعد فى اول مدينة نصر ومقعد فى المرج ومقعد فى البساتين ومقعدين فى حلوان المخصصة لها بالنظام الفردى.

وفى محافظة القليوبية، 6 دوائر بإجمالى 16 مقعدا فرديا تم حسم 5 دوائر وتبقى مقعد واحد من أصل ثلاثة مقاعد مخصصة لدائرة قليوب، وفى محافظة بورسعيد بها دائرتين بإجمالى مقعدين مقعدا فردى تم حسم دائرة واحدة وهى دائرة الزهور وتبقى مقعد واحد بدائرة بورفؤاد، وفى محافظة جنوب سيناء بها دائرتين بإجمالى مقعدين فردى تم حسم منها مقعد بدائرة أول شرم الشيخ ومتبقى مقعد بدائرة الطور.